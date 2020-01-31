طقس الخليج.. السعودية أجواء غائمة والإمارات ارتفاع في الرطوبة والكويت سحب متكاثرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتأثر السعودية بتيارات غربية رطبة السبت الذي يصادف أول أيام خمسينية الشتاء، حيث الأجواء غائمة جزئيًا مع احتمالية لهطول زخات من الأمطار، في شمال ووسط المملكة، خاصة مع ساعات عصر ومساء السبت وليلة السبت والأحد.





وذكرت الأرصاد السعودية أن يتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، من القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.



كما يتوقع ان تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة .





وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيًا نهارًا، يصبح غائمًا خاصة ليلًا على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وجنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانًا.



طقس الكويت





وفي الكويت ذكرت ادارة الارصاد الجوية، أن الطقس ليلًا سيكون باردا و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.



