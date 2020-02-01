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سامح شكري: تم تحديد 3 عناصر رئيسية تمثل الاتفاق النهائي في أزمة سد النهضة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:10 ص
سامح شكري ، وزير
سامح شكري ، وزير الخارجية
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محمد حليم قنديل

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي اهمية كبيرة لمفاوضات سد النهضة وهذا ظهر عند مقابلة وزراء الري قبل بدء المفاوضات.

 

وأضاف سامح شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن جولة المفاوضات حول قضية سد النهضة كانت لمدة أربع أيام متواصلة.

 

وتابع: أن المشاورات حول قضية سد النهضة تناولت قضايا مهمة ومركزية فيما يتعلق بجدول ملء خزان سد النهضة والقواعد التي تحكم حالات الجفاف الممتد.

 

وأوضح أنه كان هناك أيضا تناول قضايا  مثل آليات المراجعة والمواد الخاصة لحل المنازعات.

 

وأشار إلى أنه تم صياغة ورقة استغرقت معظم وقت التفاوض وتم تحديد الثلاث عناصر الرئيسية والأولية وتعد تلك العناصر هي نسبة كبيرة من الاتفاق النهائي حول أزمة سد النهضة.

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