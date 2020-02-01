AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. هبة مجدى بصحبة مجموعة من ضابطات الشرطة.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 03:20 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
Advertisements
كريم ناصر
نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 


وظهرت هبة مجدى بالصور بصحبة مجموعة من ضابطات الشرطة معلقة: ضابطات شرطة مصر...البنات اللى تفرح. 

وظهرت هبة مجدى بالصور بإطلالة جريئة بفستان باللون الأحمر نالت إعجاب العديد  من المتابعين. 


"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

بـ اطلالة جذابة | هبة مجدى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

ملكة جمال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

هبة مجدي تشعل إنستجرام.. والجمهور: الأسود يجنن عليكي.. شاهد

برفقة والدتها.. هبة مجدى تخطف الأنظار.. والجمهور: نسخة منك

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

رغم صغر سنها.. ابنة محمد بركات بملابس محتشمة مع الحجاب

أخبار الفن.. قصة ميس حمدان والراقصة جوهرة.. منة عرفة تظهر مع علي غزلان.. سلمان خان يعتدي على معجب

خالد الغندور: ظهور قناة الزمالك أغضب جماهير الأهلى.. فيديو

لم يكن فقط طيار جمال عبد الناصر.. غادة نافع تكشف دور والدها في تحطيم خط بارليف

تعليق قوي من هاني حتحوت على الأجواء الجماهيرية قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة غريبة.. القهوة تنقذ قططًا صغيرة من الموت.. شاهد

بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد

رغم صغر سنها.. ابنة محمد بركات بملابس محتشمة مع الحجاب