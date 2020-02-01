شاهد.. هبة مجدى بصحبة مجموعة من ضابطات الشرطة.. صور

نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت هبة مجدى بالصور بصحبة مجموعة من ضابطات الشرطة معلقة: ضابطات شرطة مصر...البنات اللى تفرح.

وظهرت هبة مجدى بالصور بإطلالة جريئة بفستان باللون الأحمر نالت إعجاب العديد من المتابعين.

"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.



