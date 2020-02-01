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أخبار العالم

محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر منع استدعاء أي شهود

السبت 01/فبراير/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صوت مجلس النواب الأمريكي ذو الجمهورية، اليوم السبت، على منع استدعاء أي شهود أو تضمين وثائق جديدة خلال إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب. 

ويطالب الديمقراطيون باستدعاء شهود لتسليط المزيد من الضوء على محاولة ترامب إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق مع خصم ترامب الديمقراطي جو بايدن.

ولتحقيق هدفهم، فإنهم يحتاجون إلى إقناع أربعة على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان تأييد أغلبية بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، في مسعى وصفه زعيم الديمقراطيين بالمجلس بأنه مهمة عسيرة.

حتى وإن تقرر استدعاء شهود، لا يراود الديمقراطيين أمل كبير في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لإزاحة ترامب عن منصبه.
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