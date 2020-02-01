على مسعود يكشف حجم الناتج المحلى من الاقتصاد غير الرسمى.. فيديو

قال علي مسعود، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بنى سويف، إن قرار فض المنازاعات الضريبية، خطوة تقع ضمن إطار المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الخاص بـ التغيير الهيكلى.





وأضاف علي مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن منظومة الضرائب القديمة وطريقة حسابها فى السابق تسببت بعدة مشاكل للمستثمرين.





وكشف عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بنى سويف، أن العام الماضى شهدت لجان الطعون الضريبية استلام 160 ألف نزاع مع ممولين واستثماريين وبالتالى تجديد المنظومة وتطويرها سيترتب عليه تحسين بيئة الاستثمار.





وأوضح علي مسعود، أن الدولة طرحت عدة آليات بشأن فض المنازاعات الضريبية ومنها منح سلطات أكبر للجان الطعن دون الحاجة للذهاب للمحاكم.





وتابع عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بنى سويف، أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى، وتقدر عدد المشروعات حوالى 5 ملايين مشروع .













<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMasrAlola%2Fvideos%2F607923193341791%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>