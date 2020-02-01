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برلمان

بعد انتشار كورونا.. طلب إحاطة حول إجراءات الرقابة على أسواق بيع الحيوانات

السبت 01/فبراير/2020 - 11:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وكيل نقابة البيطريين، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن إجراءات الرقابة على أسواق بيع الحيوانات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود أسواق عشوائية بعدد من المناطق.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن فيروس كورونا ، بداية انتشاره كانت بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات، وهو الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشاره داخل مصر.

وأوضح البدري ضيف، أن الحيوانات بيئة حاضنة للفيروسات، وهو الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة على أسواق بيع الحيوانات، خصوصا الأسواق العشوائية، لمواجهة انتشار كورونا .

وفي السياق ذاته، شدد ضيف، على ضرورة قيام الحجر البيطري بدوره، باعتباره خط الدفاع الأول عن المواطنين، في مواجهة أي أمراض للحيوانات ومنع وصولها.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بحملات مكثفة على المجازر في الفترة الراهنة، وكذلك التشديد على مواجهة الذبح خارج «السلخانات» الذي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الراهنة، بالإضافة الى ضرورة قيام الحكومة بتطوير المجاز وزيادة عددها على مستوى الجمهورية، وكذلك تشديد عقوبة الذبح خارج المجازر. 

وقال البدري ضيف إن مواجهة الأمراض التي تصيب الحيوانات أمر ضروري في الوقت الراهن من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، مشيرا إلى أن منع وصول الأمراض للمواطنين غير مكلف بالنسبة لعلاج الأمراض الناتجة عن تناول أطعمة غير صحية.
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