6.76 مليار دولار حجم التعاون بين مصر و«الأفريقي للتنمية» في أكثر من 100 مشروع

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر مالين بلومبرج، تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.





وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم السبت أن حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك بلغ نحو 1.04 مليار دولار، ووصل حجم التعاون إلى 6.76 مليار دولار في أكثر من 100 مشروع بمجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجا والتعليم العالي والنقل ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بما يتوافق مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توسيع البنك نشاطه في تمويل القطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة مساهمته في مشروعات التنمية.





من جانبها، أشادت مالين بلومبرج بالتحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص البنك على زيادة الشراكة التنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتعاون في تشجيع التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية.



