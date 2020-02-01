بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض.. إعلامية صينية تعلن خبرا صادما عن كورونا





وأوضحت الإعلامية الصينية، خلال لقائها بقناة "الحدث اليوم"، أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا لم يظهر عليها الأعراض المعروفة، لذلك علينا توخى الحذر.





جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وان هين إنه بعد احتلال الصين المركز الأول في فيروس كورونا المميت، فإن اليابان وكوريا تحتلان المركز الثاني، وذلك نتيجة تسجيلهم عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا.