بقيمة مليار دولار.. رئيس الفيفا يعلن خطة تطوير التحكيم والبنية التحتية في أفريقيا

كشف جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الخطة الجديدة لتطوير الكرة والبنية التحتية في قارة أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





وقال انفانتينو، خلال كلمته بالندوة المنعقدة في مركب محمد السادس بالمغرب لتطوير الكرة والبنية التحتية في قارة أفريقيا بحضور العديد من المسئولين بالاتحاد الدولي والأفريقي: "بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية يحتاج إلى مبالغ طائلة ولا ينبغي أن تكون آينشتاين لتعرف هذا الأمر".





وأضاف: "جاهزون لضخ مليار دولار من أجل تطوير البنية التحتية، وعلينا بدء الخطوات لتنفيذ المشروع الكبير، ونمتلك القوة للعمل والوقوف معا لتطوير الكرة الأفريقية".





وأوضح: "المشاكل الرئيسية التى تواجه الكرة في القارة السمراء، أولها التحكيم وبعدها البنية التحتية وبعدها المسابقات، نحن في وضع اقتصادي جيد ومهمتنا جميعا السعي وراء تطوير الكرة وسنوفر للكاف مليار دولار والبدء في تنفيذ المشروعات على أعلى مستوى".





وختتم انفانتينو حديثه قائلا: "إن تمويل المشروع سيكون عبر الرعاة والمستثمرون والسوق بتواجد السياسيين والمسئولين في كل دول العالم لأن الجميع يعرف عملنا وننجزه على أكمل وجه".