قرقاش: الدول العربية تعزز جهودا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.. فيديو

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية الإمارات، إن التجاوب السريع من الدول الأعضاء لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد الموقف العربي الراسخ بشأن القضية المحورية وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي.





وأضاف الدكتور أنور قرقاش، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، أن الدول العربية تحرص على تعزيز الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.





وأكد أن الاجتماع يأتي في وقت تمر فيه جميع الدول العربية بظروف صعبة وتحديات استثنائية تتطلب العمل بحكمة واقتدار لتجاوز هذه الظروف وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير، موضحًا أن الالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية يتسق مع الجهود الجماعية لتحسين العالم العربي.





وذكر وزير الخارجية الإماراتي، أنه فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب، لم تكن من الخطط المحببة للوطن العربي، وأن دولة الإمارات تؤكد دعمها نحو إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية مع أهمية المفاوضات المباشرة، لافتا إلى أن الحوار هو الخطوة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل إلى السلام والسلام هو الهدف التي تسعى إليه كل الدول العربية، لأنه خيارها الاستراتيجي، مشيرًا إلى ضرورة بدء الحوار ودعم المفاوضات المباشرة لحل القضية الفلسطينية.