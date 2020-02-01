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وزير خارجية تونس: ندعو الدول العربية بعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية ..فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال صبري باش، وزير خارجية تونس، إن اجتماع الجامعة العربية اليوم بشأن خطة السلام الأمريكية يمثل لحظة خطيرة حول القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال كلمته باجتماع مجلس الدول العربية الطارئ، "تابعت تونس بقلق ما تم الإعلان عنه بشأن القضية الفلسطينية وتدعم جميع عمليات السلام".
 
وأكد وزير الخارجية التونسي "ضرورة الحفاظ علي الوضع القانوني للقدس وندعو الدول العربية بعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية".

ونوه وزير خارجية تونس، بأن عدم التوصل إلي حلول طارئة سوف يؤدي إلى التوتر في المنطقة العربية ويهدد الأمن والاستقرار لذلك تهيب تونس الرئيس الحالي للقمة العربية بالتمسك بالمرجعيات الدولية لعملية السلام والمبادرة العربية.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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