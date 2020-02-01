وزير خارجية تونس: ندعو الدول العربية بعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية ..فيديو

قال صبري باش، وزير خارجية تونس، إن اجتماع الجامعة العربية اليوم بشأن خطة السلام الأمريكية يمثل لحظة خطيرة حول القضية الفلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال كلمته باجتماع مجلس الدول العربية الطارئ، "تابعت تونس بقلق ما تم الإعلان عنه بشأن القضية الفلسطينية وتدعم جميع عمليات السلام".
وأكد وزير الخارجية التونسي "ضرورة الحفاظ علي الوضع القانوني للقدس وندعو الدول العربية بعدم التفريط في الحقوق الفلسطينية".
ونوه وزير خارجية تونس، بأن عدم التوصل إلي حلول طارئة سوف يؤدي إلى التوتر في المنطقة العربية ويهدد الأمن والاستقرار لذلك تهيب تونس الرئيس الحالي للقمة العربية بالتمسك بالمرجعيات الدولية لعملية السلام والمبادرة العربية.