لطيفة تستعد لطرح كليب أغنية قلاب

تستعد الفنانة لطيفة، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلاب"، خلال الساعات القليلة القادمة من ضمن ألبومها الجديد، والفيديو كليب من إخراج المخرج عادل جمال.
وطرحت لطيفة، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "في الأحلام" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام".
"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.