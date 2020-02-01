AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطيفة تستعد لطرح كليب أغنية قلاب

السبت 01/فبراير/2020 - 03:56 م
لطيفة
لطيفة
Advertisements
آيه عاطف
تستعد الفنانة لطيفة، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلاب"، خلال الساعات القليلة القادمة من ضمن ألبومها الجديد، والفيديو كليب من إخراج المخرج عادل جمال.

وطرحت لطيفة، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "في الأحلام" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام".

"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطيفة تستعد لطرح أول أغاني ألبومها الجديد

لطيفة تطرح برومو أغنيتها الجديدة في الأحلام

مش مهرجانات.. من «حمام لطيفة» إلى «جلاب المصايب».. كلمات الأغاني في النازل

كليب في الأحلام لـ لطيفة يكسر حاجز المليون مشاهدة.. فيديو

الأغاني السينجل تتصدر في 2020.. أبرزهم عم الطبيب وكازانوفا وفي الأحلام

أبرز الأعمال الغنائية في يناير.. لطيفة تطرح في الأحلام.. عمرو دياب يستعد لطرح عم الطبيب.. أول عمل فني لـ نانسي عجرم بعد أزمتها الأخيرة.. ومحمد الشرنوبي يغني أحلامنا

ترشيحاتنا

أطباء يزيلون خصلة شعر طولها 5 سم من رحم سيدة.. صور

محمد هنيدي.. لاعب نادي الزمالك الذي رسب في كل مراحله الدراسية

عروس ترفض دعوة أخيها لحفل زفافها.. والسبب مثير للدهشة

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

الثلج وصل التجمع.. حمدى المرغنى عن حالة الطقس: حسبي الله.. فيديو

إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي في قضية أنصار بيت المقدس ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور