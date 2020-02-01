غدا.. التشكيك في السنة وقضايا طبية معاصرة.. ندوات الأزهر بمعرض الكتاب



يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

في إطار حرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع كافة أطياف المجتمع، ونشر الفكر الوسطي المستنير، يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الأحد 2 فبراير 2020، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ندوة بعنوان "محاولات التشكيك في السنة" بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم ، عضوا هيئة كبار العلماء، ويديرها الأستاذ محمود عبد الرحمن،عضو المركز الإعلامي للأزهر.كما يعقد جناح الأزهر أيضًا، في تمام الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان " قضايا طبية معاصرة"، يحاضر فيها الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، والدكتور جمال أبو السرور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الضويني، رئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ، ويدير الندوة الإعلامي الكبير الأستاذ محمود سعد.ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.