تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز بكأس الكونفدرالية

أقيم اليوم، الاجتماع الفني، لمباراة نواذيبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصري في مباراة الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.





ويلتقي بيراميدز مع نواذيبو في الساعة السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي ٣٠ يونيو، في الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية.





وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي نواذيبو صاحب الملعب في هذه المباراة، اللون البرتقالي، بينما يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل.





وتم الاتفاق كذلك على تحرك الفريقين للملعب في الرابعة عصرا قبل موعد اللقاء بساعتين، مع التأكيد على قواعد اللعب النظيف خلال المباراة والالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي.





ونجح بيراميدز في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية من الجولة الرابعة لدور المجموعات، قبل أن يوافقه النادي المصري البورسعيدي، إلى هذا الدور.



