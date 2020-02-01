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ثقافة

"ديير" تطلق حفل توقيع المجموعة القصصية "الرقص في الجنة"

السبت 01/فبراير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت دار "ديير" للنشر والتوزيع، حفل توقيع الكاتب محمد عدلي، بجناح "A28" الصالة الثانية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لكتابه "الرقص في الجنة"، وهو عبارة عن مجموعة قصصية تتكون من 10 قصص منفصلة عن بعضها البعض. 

حرص عدد كبير من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسون على حضور حفل توقيع كتاب "الرقص في الجنة" للكاتب محمد عدلي، وشهد حفل التوقيع إقبالا كبيرًا من قبل رواد المعرض، والتقاط صور تذكارية ومعربين عن إعجابهم الشديد للكتاب.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
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