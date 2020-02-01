ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد | الملكي يهزم الروخي بلانكوس 1-0 بهدف بنزيما.. فيديو

واصل ريال مدريد الحفاظ علي صدارة الليجا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .





وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 56 عن طريق كريم بنزيما بعد تلقيه عرضية رائعه من ميندي لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها الفرنسي بقوة فتسكن الشباك .





وبهذه النتيجة يواصل ريال مدريد فى الحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة، بينما تجمد أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.



الشوط الأول :

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عند الدقيقة السابعة، بعدما أرسل توني كروس عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى سيرجيو راموس داخل منطقة الجزاء، ليحولها المدافع الإسباني بقدمه اليسرى تجاه المرمى لكنها مرت فوق العارضة .

وفي الدقيقة الـ11، عاد راموس ليهدد مرمى أتلتيكو مجددا بعدما استغل تمريرة أرضية من توني كروس بلا أي رقابة من مدافعي الروخي بلانكوس، لكنه سددها بغرابة بعيدة تماما عن المرمى.

واصل ريال مدريد الهجوم المتواصل علي مرمي أتلتيكو بعدما حصل فالفيردي على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها علي الفور ،ولكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الـ16.



وتألق كورتوا في إنقاذ ريال مدريد من فرصة هدف محقق فى الدقيقة 18، بعدما وجد فيرساليكو الكرة داخل المنطقة ليسددها أرضية لتصطدم بدفاع الفريق الملكي ويتصدى لها البلجيكي.

واستمر ضغط أتلتيكو مدريد بعدما سدد ساؤول الكرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة الـ19.

وكاد أتلتيكو مدريد من أحراز هدف التقدم في الدقيقة الـ24، بعد تسديدة فيتولو من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس تيبو كورتوا وتحولت إلى ضربة مرمى.







الشوط الثاني :





أجرى زيدان اول تغييراته في تشكيل ريال مدريد بالدفع بـ فينيسيوس ولوكاس فاسكيز بدلا من توني كروس وإيسكو.





وفي الدقيقة الـ48، أطلق فالفيردي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس أوبلاك أنقذ مرمى أتلتيكو مدريد بعدما تألق في التصدي لها ببراعة.



