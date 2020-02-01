الأهلي ضد الهلال .. مروان محسن يهدر هدفا محققا .. وبطل السودان ينكمش دفاعيا

انتهت أول 30 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري بالتعادل السلبي ، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا علي ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر لإرباك فريق الهلال السوداني .

واعتمد لاعبو الهلال السوداني علي الكرات الطويلة بعدما اغلق النادي الاهلي جميع المساحات أمامهم وخاصة الأطراف الذين يتميزون بها .





وحصل صامويل ميرغني لاعب الهلال على بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المواجهة، قبل أن يتدخل أيمن أشرف على الحارس جمال سالم في كرة عرضية، ليحصل هو الآخر على بطاقة في الدقيقة الخامسة.





وجاءت فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعه لتصل لـ مروان محسن داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية تخرج أعلى مرمى الهلال إلى خارج الملعب لتضيع كرة كادت ان تكون خطيرة على مرمى الهلال.