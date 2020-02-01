بعد الفوز بمسابقة العباقرة.. عميدة كلية التمريض تكشف كواليس فوز الفريق

فاز فريق طلاب كلية التمريض بـ جامعة القاهرة بكأس مسابقة "العباقرة" بمشاركة 16 جامعة مصرية حكومية وخاصة، والتي عقدت خلال نوفمبر للعام الماضي 2019 حتي يناير للعام الجاري 2020، وكان ذلك تحت رعاية وزارة الصحة والإسكان.

في صدد ذلك كشفت "الدكتورة "عبير سعد" عميدة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تفاصيل المشاركة في مسابقة "العباقرة"، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، قائلاً إنهم بدأوا في الإعداد للمسابقة من خلال وضع مجموعة من الاختبارات الهامة لقياس المعلومات العامة، والتي تقدّم لها 70 طالباً من الكلية، ليتم اختيار الفريق المشارك بالمسابقة.





وتابعت، أن الفوز بالكأس لم يأت من فراغ فقد اهتمت الكلية وإدارة الجامعة المتمثلة في الدكتور "محمد عثمان الخشت" بذلك الفريق وإعداده، حيث قاموا بمنح هؤلاء الطلاب المتفوقين بعدد من الدورات الخاصة بالمعلومات العامة لزيادة حصيلتهم المعلوماتية لتأهيلهم للفوز خلال تلك المسابقة.





وأوضحت عميدة كلية التمريض، أن اختيار الطلاب كان دقيقاً للغاية مع مراعاة تفوقهم الدراسي والعلمي داخل الجامعة، فقد أصرّوا على المنافسة وتحدي باقي الفرق والمجموعات التي تتبع لعدد من الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة.





وقد أبدت الدكتورة "عبير سعد" عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، العمل المشترك وروح الفريق التي تمتع بها الطلاب المشاركين، مشيدة بدور رئيس الجامعة في دعم تلك النماذج والمبادرات الفعالة.









كما صرح الدكتور " محمود علم الدين " المتحدث باسم جامعة القاهرة والأستاذ بكلية الإعلام لصدي البلد، مشيدا بدور رئيس الجامعة في دعم تلك النماذج العلمية الناجحة، مؤكدا أن الجامعة تسعي دائما للمشاركة والمنافسة في كل المسابقات والفاعليات.





وأبدي "علم الدين"، عن سعادته باحتواء صرح جامعة القاهرة العلمي علي تلك النماذج الناجحة والفريدة من الشباب، مؤكدا أن تلك النماذج هي مستقبل الوطن وأساس تقدمه.





في صدد ذلك أكد "حسام صلاح الدين"، أحد الطلاب بفريق كلية التمريض المشاركين في مسابقة "العباقرة"، أنهم خضعوا للاختبار عن المعلومات العامة، لافتا إلي أن الجامعة اهتمت باختيار الطلاب المتفوقين دراسا، حيث تتضمن المسابقة عدداً من الأسئلة المعلوماتية المتعلقة بدراستهم في كلية التمريض.



