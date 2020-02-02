إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في الثالثة عصرا .. و3 خطوات للحصول عليها

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".