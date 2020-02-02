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تعليم

إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في الثالثة عصرا .. و3 خطوات للحصول عليها

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم الاحد الموافق 2 فبراير 2020 ،  إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الامر : ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، لابد من اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 
وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي، على اعتبار أن الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وشددت خلالها على عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.

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