تعليق مثير من أحمد شوبير على فوضى مباراة الهلال والأهلي

وتساءل شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : "هنفضل لحد امتى مباراة كرة قدم تؤثر على العلاقات مصر والسودان في خندق واحد والعلاقات الوطيدة بين البلدين لماذا نتراجع في مباراة كرة القدم".





وتابع شوبير: "لم نقبل حدوث فوضى من قبل قلة قليلة تسعى إلى حدوث فوضى ورجال الأمن السوداني استطاعوا الحفاظ على بعثة النادي الأهلي وجماهيره".





وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة ومميزة للغاية على الرغم من الظروف التي شهدتها المباراة .



