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رياضة

تعليق مثير من أحمد شوبير على فوضى مباراة الهلال والأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:01 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
هاجم الإعلامي أحمد شوبير المسؤولين الرياضيين في دولة السودان عقب إحداث فوضي عارمة من قبل الجماهير خلال لقاء النادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني والتي انتهت بهدف لكل منهما .

وتساءل شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : "هنفضل لحد امتى مباراة كرة قدم تؤثر على العلاقات مصر والسودان في خندق واحد والعلاقات الوطيدة بين البلدين لماذا نتراجع في مباراة كرة القدم".

وتابع شوبير: "لم نقبل حدوث فوضى من قبل قلة قليلة تسعى إلى حدوث فوضى ورجال الأمن السوداني استطاعوا الحفاظ على بعثة النادي الأهلي وجماهيره".

 وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة ومميزة للغاية على الرغم من الظروف التي شهدتها المباراة .

وصعد الأهلي لدور ال ٨ ببطولة دوري أبطال أمم أفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليصعد ثاني المجموعة بعد النجم الساحلي.
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