أول تعليق من مجلس الأهلي على أزمة لقاء الهلال واحتجازهم في الملعب

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد مع بعثة الفريق في السودان، عن سعادته بالتعادل أمام الهلال والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وقال قنديل في تصريحات خاصة لـ "نمر وان" على قناة النهار إنه لم يكن يتمنى ما حدث من جماهير الهلال وأنهم ينتظرون تقرير حكم المباراة.







وخرج النادي الأهلي منذ قليل من ملعب الجوهرة الزرقاء بعد احتجازهم بعد انتهاء مباراة ويتجهون حاليًا إلى فندق الإقامة.



وفرض الأمن السوداني كردونًا أمنيًا علي لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة ورفض خروجهم إلا بعد خروج جماهير الهلال تحسبًا لوقوع مصادمات.



تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات .







