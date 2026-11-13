غرامة مالية على المتخلفين عن عمومية الترسانة.. صراع ثلاثي على مقعد الرئاسة

قرر مجلس إدارة نادي الترسانة توقيع غرامة مالية على الأعضاء المتخلفين عن حضور الجمعية العمومية، التي تُقام بالتزامن مع انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الدورة الانتخابية 2026-2030.

غرامة على الغائبين عن انتخابات الترسانة

ويأتي قرار فرض الغرامة بهدف حث أعضاء النادي على المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وممارسة حقهم في اختيار مجلس الإدارة الجديد، في ظل أهمية الانتخابات في رسم ملامح المرحلة المقبلة وتحديد مستقبل النادي على المستويين الإداري والرياضي.

وتشهد انتخابات الترسانة منافسة بين 26 مرشحًا على مقاعد مجلس الإدارة، التي تضم منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق، إلى جانب 7 مقاعد للعضوية فوق السن ومقعدين تحت السن.

صراع ثلاثي على رئاسة نادي الترسانة

وتتركز الأنظار على المنافسة على مقعد رئيس النادي، التي تشهد صراعًا بين طارق سعيد ورضا أبواليزيد وعبد الله حسانين الشاذلي، وسط تحالفات انتخابية على عدد من المقاعد الأخرى.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات بمقر النادي في منطقة ميت عقبة، بمشاركة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، على أن تُعلن النتائج عقب انتهاء عملية الاقتراع وفرز الأصوات.