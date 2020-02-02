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فن

كل سنة وانتى طيبة ياقلبى.. مجدى الهوارى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:57 ص
مجدى الهوارى وابنته
مجدى الهوارى وابنته مريم
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محمد بدران
حرص المخرج مجدى الهوارى، على تهنئة ابنته مريم بعيد ميلادها، ونشر صورة لها من خلال  حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق الهوارى على الصورة قائلًا : "حبيبتي بنوتي اللي حبيت شبهي علشان شبهك اللي عيد ميلادها في شهري وبرجها هو برجي كل سنه وانت طيبة ياقلبي يااحلي دلو في الدنيا عقبال الف سنه happy birthday".

جدير بالذكر أن مجدى الهوارى قد أنهى عرض مسرحيته الجديدة" علاء الدين " ضمن فعاليات موسم الرياض.


المسرحية بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).

كل سنة وانتى طيبة ياقلبى.. مجدى الهوارى يهنئ ابنته بعيد ميلادها
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