محاضرة عن السمات الفنية والمعمارية لقصر البارون بمتحف المنيل..غدا

ينظم متحف قصر المنيل غدا الاثنين، محاضرة بعنوان "السمات الفنية والمعمارية لقصر البارون".





ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي والثقافي الذي يقيمه المتحف في إجازة نصف العام الدراسي، لطلبة كليات السياحة والآثار.





وقال د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن المحاضرة يلقيها الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن قصر البارون امبان والسمات الفنية والمعمارية له.





وأشار إلى أن المحاضرة ستكون بحضور مجموعة من طلاب كليات السياحة والآثار وكل محبي العمارة والفنون واثار العصر الحديث في مصر.





وأكد مدير عام المتحف أن قصر البارون يعد من أبرز متاحف القصور في مصر،ونحن حريصون علي استضافة كل الفعاليات الثقافية التي من شأنها إبراز التراث المصري.