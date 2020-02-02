تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13908 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16088 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5170 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.

