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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:53 ص
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13908 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16088 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5170 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.
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