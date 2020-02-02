AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:10 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية تقريرا عن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المميت الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وأصاب عددا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الوفيات داخل الصين بلغ 304 حالات بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي الذي يعد بؤرة انتشار الفيروس ووهان عاصمة الإقليم أعلنت عن وفاة 32 شخصا.


وأشار التقرير إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر لمدينة ووهان الصينية لتفشي فيروس كورونا

تفشى فيروس "كورونا"بالصين يدفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات لحماية مواطنيها

أستراليا تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا)

هل ينوي خيرا؟ مجهول ينقل 500 كمامة لشرطة الصين ويفر هاربا.. فيديو

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7

هل كورونا ينتقل من الإنسان إلى الطعام؟ إعلامية صينية تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

دعاء يريح الأعصاب .. أدعية وأذكار مجربة ينصح بترديدها

برشلونة يسعى للثأر من ليفانتي في الدوري الإسباني

إسرائيل تتخذ أغرب قرار لمواجهة فيروس كورونا

أخبار الرياضة ليلا .. نجم الأهلي يكشف توقيت انتقاله للزمالك.. محمد صلاح ينضم للمنتخب الأولمبي

طلب من خالته إقامة علاقة غير شرعية.. التحقيق فى مقتل عامل وإلقاء جثته بالشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة