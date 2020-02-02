14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن

نشرت فضائية العربية تقريرا عن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المميت الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وأصاب عددا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن عدد حالات الوفيات داخل الصين بلغ 304 حالات بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي الذي يعد بؤرة انتشار الفيروس ووهان عاصمة الإقليم أعلنت عن وفاة 32 شخصا.
وأشار التقرير إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.