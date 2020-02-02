14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن





وأوضح التقرير أن عدد حالات الوفيات داخل الصين بلغ 304 حالات بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي الذي يعد بؤرة انتشار الفيروس ووهان عاصمة الإقليم أعلنت عن وفاة 32 شخصا.









وأشار التقرير إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.





جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس " كورونا " الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).