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محافظات

محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:16 ص
محافظ القاهرة : دعم
محافظ القاهرة : دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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عبد العزيز جمال - شيماء عبد السلام/عدسة: هدير عبده
أكد اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، أنه يحرص على تقديم جميع أوجه الدعم للشباب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب ودعمهم.

جاء ذلك خلال ندوة "ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب"، التى تعقدها المحافظة اليوم بالديوان عام.

وأوضح المحافظ أن القاهرة تسعى لشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم ودعم ثقافة العمل الحر.

حضر الندوة العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وذلك لنقل خبراتهم للشباب.
محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
محافظ القاهرة: دعم كامل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
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