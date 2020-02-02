بشرى سارة لـ الأهلي قبل قرعة ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

والتقى الأهلى مع صن دوانز ، فاز الأحمر في 3 منها وتعادلا في مناسبتين وفاز الفريق الجنوب أفريقي مرة وحيدة ، أول مواجهة كانت في ذهاب نهائي 2001 من دوري الأبطال وتعادلا 1-1، وفاز الأهلي في الإياب 3-0 ، آخر مواجهة كانت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي، وفاز الأهلي 1-0، وكان الفريق قد خسر ذهابا 5-0 بجنوب أفريقيا.

ولعب الأهلي مع الترجي 20 مرة، فاز الأحمر 8 مرات وتعادلا في 8 مناسبات، وانتصر الفريق التونسي 4 مرات ، أول مباراة كانت في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال 1990 وتعادلا بدون أهداف، أما آخر لقاء فكان في إياب نهائي ذات البطولة 2018، وانتصر الترجي 3-0.