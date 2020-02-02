AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة لـ الأهلي قبل قرعة ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:21 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الجوهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائى كثانى المجموعة بعد أن جمع 11 نقطة محتلا بها المركز الثانى خلف النجم الساحلى متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة .

وأصبح الأهلى على موعد مع مواجهة نارية خلال منافسات الدور ربع النهائى ، حيث من المقرر ان يلتقى مع مازيمبي الكونغولى أو صن دوانز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي .

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائى مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .

ويمتلك الأهلي رصيدا جيدا فى تاريخ لقاءاته مع الأندية الثلاثة قبل إجراء القرعة وتحديد المنافس له، ولعب الأهلي مع مازيمبي 4 مرات، حقق الأحمر الفوز مرتين وتعادل في لقاء وخسر آخر، أول مواجهة كانت في دور المجموعات 2002 وفاز الأهلي بهدف نظيف، وآخر لقاء كان في الدور ذاته عام 2012 وانتصر مازيمبي 2-0.

والتقى الأهلى مع صن دوانز ، فاز الأحمر في 3 منها وتعادلا في مناسبتين وفاز الفريق الجنوب أفريقي مرة وحيدة ، أول مواجهة كانت في ذهاب نهائي 2001 من دوري الأبطال وتعادلا 1-1،  وفاز الأهلي في الإياب 3-0 ، آخر مواجهة كانت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي، وفاز الأهلي 1-0، وكان الفريق قد خسر ذهابا 5-0 بجنوب أفريقيا.

ولعب الأهلي مع الترجي 20 مرة، فاز الأحمر 8 مرات وتعادلا في 8 مناسبات، وانتصر الفريق التونسي 4 مرات ، أول مباراة كانت في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال 1990 وتعادلا بدون أهداف، أما آخر لقاء فكان في إياب نهائي ذات البطولة 2018، وانتصر الترجي 3-0.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى أمام النجم الساحلي | تاريخ مبشر للأحمر ورغبة فى الثأر من ملعب رادس

قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. صدمة لـ الهلال في الملاعب المصرية

قبل لقاء كارتيرون الأفريقي الأول مع الزمالك.. البدايات دائما تبتسم له

بايرن ميونخ وتشيلسي.. نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 يتكرر في دور الـ 16

تاريخ مشرف للأهلي أمام أندية زيمبابوي قبل لقاء بلاتينيوم.. الليلة

حصاد العقد الأخير في الكرة المصرية..الأهلي يفرض أحكامه..والزمالك يعود لأمجاده الإفريقية

ترشيحاتنا

تركي يعتدي على عائلة سعودية يتصدر تويتر.. ومغردون يطالبون بالمقاطعة.. فيديو

شاهد.. زوجة حمدي النقاز بإطلالة جذابة على انستجرام

16 إجراء عاجلا لحماية المدارس من كورونا مع عودة الدراسة

الجزائر تشن حربا ضد أردوغان: أقحم أنفه فيما لا يعنيه

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

بعد سرعة انتشار كورونا.. هذا ما فعلته مدينة ونتشو الصينية في مواطنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة