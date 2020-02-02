بشرى سارة لـ الأهلي قبل قرعة ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الجوهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائى كثانى المجموعة بعد أن جمع 11 نقطة محتلا بها المركز الثانى خلف النجم الساحلى متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة .
وأصبح الأهلى على موعد مع مواجهة نارية خلال منافسات الدور ربع النهائى ، حيث من المقرر ان يلتقى مع مازيمبي الكونغولى أو صن دوانز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي .
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائى مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .
ويمتلك الأهلي رصيدا جيدا فى تاريخ لقاءاته مع الأندية الثلاثة قبل إجراء القرعة وتحديد المنافس له، ولعب الأهلي مع مازيمبي 4 مرات، حقق الأحمر الفوز مرتين وتعادل في لقاء وخسر آخر، أول مواجهة كانت في دور المجموعات 2002 وفاز الأهلي بهدف نظيف، وآخر لقاء كان في الدور ذاته عام 2012 وانتصر مازيمبي 2-0.
وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائى كثانى المجموعة بعد أن جمع 11 نقطة محتلا بها المركز الثانى خلف النجم الساحلى متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة .
وأصبح الأهلى على موعد مع مواجهة نارية خلال منافسات الدور ربع النهائى ، حيث من المقرر ان يلتقى مع مازيمبي الكونغولى أو صن دوانز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي .
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائى مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة .
ويمتلك الأهلي رصيدا جيدا فى تاريخ لقاءاته مع الأندية الثلاثة قبل إجراء القرعة وتحديد المنافس له، ولعب الأهلي مع مازيمبي 4 مرات، حقق الأحمر الفوز مرتين وتعادل في لقاء وخسر آخر، أول مواجهة كانت في دور المجموعات 2002 وفاز الأهلي بهدف نظيف، وآخر لقاء كان في الدور ذاته عام 2012 وانتصر مازيمبي 2-0.
والتقى الأهلى مع صن دوانز ، فاز الأحمر في 3 منها وتعادلا في مناسبتين وفاز الفريق الجنوب أفريقي مرة وحيدة ، أول مواجهة كانت في ذهاب نهائي 2001 من دوري الأبطال وتعادلا 1-1، وفاز الأهلي في الإياب 3-0 ، آخر مواجهة كانت في إياب ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي، وفاز الأهلي 1-0، وكان الفريق قد خسر ذهابا 5-0 بجنوب أفريقيا.
ولعب الأهلي مع الترجي 20 مرة، فاز الأحمر 8 مرات وتعادلا في 8 مناسبات، وانتصر الفريق التونسي 4 مرات ، أول مباراة كانت في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال 1990 وتعادلا بدون أهداف، أما آخر لقاء فكان في إياب نهائي ذات البطولة 2018، وانتصر الترجي 3-0.