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محافظات

محافظ القاهرة: نهدف لتحفيز ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشباب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:27 ص
ندوة استثمار الشباب
ندوة استثمار الشباب
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عبد العزيز جمال - شيماء عبد السلام/عدسة: هدير عبده
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن  مؤتمر " استثمار الشباب "  المعقد الآن بديوان عام المحافظة، يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وحرصه على الالتقاء بهم للتعرف على مشاكلهم، وتقديم الحلول لها في ضوء رؤية مصر 2030 وفي إطار إنجاز العديد من المشروعات القومية لبناء مصر الحديثة.

وأضاف المحافظ ، أن إقامة هذا المنتدى الشبابي اليوم تحت شعار الاستثمار في طاقات الشباب يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار أفكار الشباب الإبداعية في هذا المجال.

وأكد على دعم الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تقليل نسبة البطالة وإتاحة فرص مباشرة وغير مباشرة للعمل والإنتاج .


حضر المؤتمر المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائبًا عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ود . سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة ، وم . حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة .

كما حضر د . ايمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي ، بالاضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد.
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