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محافظات

محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:33 ص
ندوة استثمار الشباب
ندوة استثمار الشباب
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عبد العزيز جمال - شيماء عبد السلام/عدسة: هدير عبده
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مؤتمر استثمار الشباب المنعقد اليوم يناقش فرص التعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتطورة.

وأكد عبد العال على التعاون مع عدد من الشركات الخاصة التي تعرض فرص عمل للشباب، وعدد من شركات التدريب التي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

حضر المؤتمر المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائبًا عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ود . سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، وم . حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

كما حضر د . ايمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد.
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور
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