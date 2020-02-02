محافظ القاهرة: تعاون مع الشركات الخاصة لتوظيف الشباب.. صور

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مؤتمر استثمار الشباب المنعقد اليوم يناقش فرص التعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتطورة.





وأكد عبد العال على التعاون مع عدد من الشركات الخاصة التي تعرض فرص عمل للشباب، وعدد من شركات التدريب التي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.





حضر المؤتمر المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائبًا عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ود . سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، وم . حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.



