بحوزتهما كيلو هيروين وحشيش.. الأمن يضبط عنصرين إجراميين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الهيروين و875 جراما من مخدر الحشيش.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام "عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة القسم"، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى - هاتف محمول).





كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث القسم قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة الوراق) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلًا دراجة نارية، وبحوزته (875 جرام من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).





بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.



