سوق الخميس بالعريش.. ملتقى التجار لعرض السلع على مواطني شمال سيناء



ويرجع تاريخ السوق إلى أيام السلطان حسين، حيث ورد في كتاب نعوم بك شقير أن هناك سوقا لـ بلدة العريش القديمة أقيم بجوار قلعة العريش التي بناها سليمان القانوني عام 1560م.

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ويتميز السوق حاليا بوجود معروضات متعددة من المنتجات البدوية التقليدية وتصنف إلي سلع محلية متمثلة في الإنتاج المحلي لسيناء وأخرى منقولة من خارج المحافظة.



ويلتقي في السوق التجار من مختلف محافظات مصر لبيع الخضروات والفاكهة والغلال والحبوب للحيوانات الي جانب البقوليات ، وكذلك الطيور بمختلف أنواعها وكذلك الأغنام والماعز .



ويؤكد كمال الحلو رئيس جمعية متحف التراث بالعريش ، انه استقر في ذهن سكان المدينة والقرى المحيطة والتجار ، أن يكون أخر أيام الأسبوع وهو يوم الخميس لتتمكن الأسر من شراء احتياجات الأسبوع بالكامل بأسعار تنافسية.



مشيرا إلى أن سوق الخميس كان في بداياته طوال الأسبوع لوجود المحلات والحوانيت بجوار قلعة العريش وقت إنشائها ، حيث كان يضم 70 محلا وقتها تباع فيها الأقمشة والحبوب والغلال والزيت والسمسم واللحم والسكر والصابون والبن وأصناف الفاكهة والخضر.



ولكن مع زيادة أعداد السكان وانتشار أعداد المحلات وأكشاك البيع وسط الأحياء السكنية الأسواق الفرعية الأخرى فقد استقر على أن يكون يوم الخميس هو السوق الأسبوعي للعاصمة . ويتميز السوق حاليا بوجود معروضات متعددة من المنتجات البدوية التقليدية وتصنف إلي سلع محلية متمثلة في الإنتاج المحلي لسيناء وأخرى منقولة من خارج المحافظة.ويلتقي في السوق التجار من مختلف محافظات مصر لبيع الخضروات والفاكهة والغلال والحبوب للحيوانات الي جانب البقوليات ، وكذلك الطيور بمختلف أنواعها وكذلك الأغنام والماعز .ويؤكد كمال الحلو رئيس جمعية متحف التراث بالعريش ، انه استقر في ذهن سكان المدينة والقرى المحيطة والتجار ، أن يكون أخر أيام الأسبوع وهو يوم الخميس لتتمكن الأسر من شراء احتياجات الأسبوع بالكامل بأسعار تنافسية.مشيرا إلى أن سوق الخميس كان في بداياته طوال الأسبوع لوجود المحلات والحوانيت بجوار قلعة العريش وقت إنشائها ، حيث كان يضم 70 محلا وقتها تباع فيها الأقمشة والحبوب والغلال والزيت والسمسم واللحم والسكر والصابون والبن وأصناف الفاكهة والخضر.ولكن مع زيادة أعداد السكان وانتشار أعداد المحلات وأكشاك البيع وسط الأحياء السكنية الأسواق الفرعية الأخرى فقد استقر على أن يكون يوم الخميس هو السوق الأسبوعي للعاصمة .

يعد سوق الخميس الأسبوعي من أشهر الأسواق في محافظة شمال سيناء، والذي يرجع تاريخه لمئات السنين، و ملتقى للتجار من مختلف المحافظات المجاورة ، حيث يباع فيه الخضروات والدواجن والأغنام والحرف التراثية.