تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع التعليم تمهيدًا لإعلانها 3 عصرًا

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حاليًا بتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقعها الرسمي على الإنترنت، استعدادًا لإعلانها لجميع الطلاب في تمام الساعة 3 عصرًا.





وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg





وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، لابد من اتباع الخطوات التالية :





1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.





2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".





3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".



