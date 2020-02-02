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تعليم

تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع التعليم تمهيدًا لإعلانها 3 عصرًا

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:16 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
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ياســـمين بدوي
تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حاليًا بتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقعها الرسمي على الإنترنت، استعدادًا لإعلانها لجميع الطلاب في تمام الساعة 3 عصرًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالة لكل من يهمه الأمر: ترقبوا نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، لابد من اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء". 

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