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تعليم

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدارس

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:44 ص
نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوي 2020
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الأحد، نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس.

وعن آلية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس معلنة اليوم في المدرسة التابع لها الطالب.

وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي، على اعتبار أن الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجراؤها الكترونيًا عبر التابلت، بينما يجرى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وشددت خلالها على عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.
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