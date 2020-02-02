انطلاق منافسات السباحة للطلاب الوافدين بجامعة القناة





ويأتي الملتقى بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و الاتحاد الرياضي للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس،وإشراف عام الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، و الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف تنفيذى الدكتور محمد عبد الهادى المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعه.





حيث شارك بمسابقة ٥٠ متر ١٥ طالب و٥ طالبات ،اما عن السباحه الحره ١٠٠ متر فقد شارك بها ١٥ طالبا و٤ طالبات ، وشهد المسابقة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور احمد كمال مستشار النشاط الرياضي.





وتقام تحت إشراف منار السيد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،و عادل القاضي مدير ادارة النشاط الرياضي واللجنة المنظمة.

انطلقت، اليوم الأحد، منافسات السباحة بحمام السباحة بهيئة قناة السويس، ضمن فعاليات الملتقى الرياضي الأول للوافدين بالجامعات المصرية فى يومه الثانى الذي تنظمه جامعة قناة السويس.