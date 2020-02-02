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ديني

ما حكم اتباع النساء للجنائز؟.. دار الإفتاء: جائز بهذه الضوابط

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:47 م
ما حكم اتباع النساء
ما حكم اتباع النساء للجنائز.. دار الإفتاء: جائز بهذه الضواب
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يارا زكريا

حكم اتباع النساء للجنائز.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».


وقالت الدار في إجابتها عن السؤال أنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، منوها أن هذا بشرط مراعاة الآداب الشرعية.


وتابعت: "وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة".


حكم اتباع النساء للجنائز

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنه لا مانع من خروج المرأة لتشييع الجنازة ولكن بشرط أمن الفتنة، وعدم فعل ما يفعله الجهلاء من الصياح ومن الأفعال التى قد تفعلها بعض النساء عند وقوع المصائب.


وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال مضمونة «ما حكم اتباع المرأة للجنازة؟»، أن مشاركة السيدات في الجنائز جائزة شرعًا ولكن بشرط الالتزام بآداب الجنائز ومنها عدم الصراخ والعويل وشق الجيوب ولطم الخدود.


حكم الشرع في اتباع النساء للجنائز

وفي ذات السياق، ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "حكم الشرع في اتباع النساء للجنائز؟".


وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه إن العلماء والفقهاء اختلفوا حول هل يجوز للنساء اتباع الجنائز أو لا يجوز؟، لافتا إلى أن الصواب أنه يجوز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصه بعد المنع. 


وأضاف أمين الفتوى، أن اتباع النساء للجنائز يجوز ولكن يشترط على أولئك النساء عند اتباع الجنائز، أن لا يغضبن الله تبارك وتعالى عن طريق عدم الصراخ وتجنب اللطيم أو التلفظ بكلمات يعترض مضمونها على قضاء المولى عز وجل. 

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