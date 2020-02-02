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رياضة

أبرزها الأهلي ومازيمبي والزمالك.. 29 بطولة تزين ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:00 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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مجدي سلامه
اختتم بالأمس دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لعام 2020 بعد نهاية مباريات المجموعة الأولى والتي شهدت منها صعود فريقي مازيمبي الكونغولي في المركز الأول برصيد 14 نقطة بينما احتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

كما جاء ترتيب المجموعة الثانية بصعود فريق النجم الساحلي التونسي في المركز الأول برصيد 12 نقطة بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

بينما صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي من المجموعة الثالثة في المركز الأول برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وأخيرا في المجموعة الرابعة جاء فريق الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 11 نقطة بينما جاء الرجاء المغربي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة أيضا لكن الأسبقية لفريق الترجي بفارق الأهداف.

وذلك ليأتي الفرق المتأهلة في كلا من نادي الزمالك والنادي الأهلي والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويستعرض صدى البلد بطولات فرق المتواجدة في ربع نهائي البطولة بالترتيب كالتالي:.

- النادي الأهلي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات.

- نادي الزمالك حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

- نادي مازيمبي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

- نادي الترجي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

- نادي الرجاء حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات.

- نادي الوداد حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين.

- نادي النجم الرياضي الساحلي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة.

- نادي صن داونز الجنوب أفريقي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2020 في الخامس من الشهر الجاري لتحديد الفرق التي ستلاقي الأخرى من أجل الصعود للدور القادم.
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