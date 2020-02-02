ارتكبوا 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بمدينة نصر.









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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادها أن عاطل وشقيقة يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بذات الأسلوب.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مفاتيح تشغيل السيارات "مصطنعة" و2 مفك, بنسه.

وأقر المتهمان بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها بمنطقة سكنهما ومنطقة البدرشين/ جيزة.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.