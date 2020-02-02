بعد فوز الريال على أتلتيكو مدريد.. 7 مكاسب للميرنجي في ديربي العاصمة





وسجل هدف اللقاء الوحيد ، الفرنسي كريم بنزيما ، في الدقيقة 56 ، بتمريرة رائعة من زميله فيرلاند ميندي ، ليؤمن الفريق صدارته لليجا الإسبانية للمباراة التالية على التوالي.





ويرصد لكم صدى البلد 7 مكاسب الميرنجي بعد انتصاره في ديربي العاصمة





- أمن ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني ، برصيد 49 نقطة ، متقدمًا عن أقرب منافسيه نادي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، مع تبقي مباراة للبارسا اليوم.





- حافظ نادي ريال مدريد على سجله خاليًا من الخسارة على ملعبه هذا الموسم ، حيث خاض الريال 13 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات دون خسارة.





- ظهر فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للميرنجي بشكل جيد للغاية ، وصنع هدف اللقاء الوحيد ، ونال استحسان الجمهور والمتابعين ، ليخرس الأفواه التي وجهت انتقادات له في الفترة الأخيرة.





- عودة بنزيما للتسجيل في الدوري الإسباني ، حيث يعد هدف الأمس هو الأول له في الليجا هذا العام.





- واصل الاورجواياني فيدي فالفيردي تفوقه ، ليحصد جائزة رجل المباراة أمس .





- زاد البلجيكي تيبو كورتوا ، حامي عرين الريال ،عن مرماه ضد أتليتكو مدريد ، ليرفع عدد المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة للمباراة الحادي عشر.

حقق نادي ريال مدريد ، انتصارًا هامًا أمس السبت ، على حساب نظيره نادي أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ، في قمة الجولة الثانية والعشرين، من الدوري الإسباني.