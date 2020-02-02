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توك شو

يمني الشريدي تكشف دور مجلس سيدات الأعمال فى مواجهة البطالة .. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:30 م
الدكتورة يمنى الشريدي
الدكتورة يمنى الشريدي
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، إن الجمعية نشاطها اقتصادي وهدفها التنمية الاقتصادية للمرأة للقيام بدور إيجابي في تنمية المجتمع .

وأضافت الشريدي خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مجموعة شركات سيدات أعمال مصر لديها أيدى عاملة تبلغ أكثر من 40 ألف موظف، حيث أن الجمعية بها 400 سيدة أعمال لكل منهن مشروع خاص بها.

وتابعت أن 3% فقط من المصريين يملكون فيزا، و25% من المصريين يمتلكون  ATM وهذه نسب ضعيفة جدا، لافتة إلى أن وسائل الدفع الحديثة تنشط المنظومة الاقتصادية .

وأوضحت أن دور الجمعية هو توعية المرأة بكل البرامج المختلفة التي تساعد سيدة الأعمال على القيام بدورها .

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