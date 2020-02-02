طائرة سموحة بنات تحت 14 سنة ب تفوز على المؤسسة 1/3

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت "14"، سنة ب على نظيره المؤسسة ب 1/3 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة الطائرة .





يضم فريق سموحة كلا من : جنه ايهاب ، هدير محمد ، جنى علاء ، رنا سامى ، رنا سامى ، اية الله احمد ، جودى وائل ، حلا تامر ، ريتاج ابراهيم ، جنى ياسر ، ملك إسلام ، إسراء أحمد ، جنا رشاد ، مريم تامر ، جودى رامى ، فرح عماد ، لوجين ايهاب ، هنا سعد ، رحيمة سعد ، مريم هشام ، لوجين أحمد ، نور ابراهيم .





يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى رئيس الجهاز، خالد عبد اللطيف مدير قطاع الناشئين ، شريف ابراهيم مدرب الفريق ،محمد نبيل إداريالفريق ، وليد عباس مدير إدارة القطاع ، ياسر خطاب مخطط الأحمال .، الدكتور رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .