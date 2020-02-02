التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين المصري وإينوجو رينجرز في الكونفدرالية

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين المصري وإينوجو رينجرز النيجيري في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.





أحرز محمود وادي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، بينما تعادل إينوجو رينجرز عن طريق جورج أونوبيكو في الدقيقة العشرين.