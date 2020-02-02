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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين المصري وإينوجو رينجرز في الكونفدرالية

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين المصري وإينوجو رينجرز النيجيري في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

أحرز محمود وادي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، بينما تعادل إينوجو رينجرز عن طريق جورج أونوبيكو في الدقيقة العشرين.
 
ويخوض المصري البورسعيدي المباراة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة بالنسبة لكتيبة إيهاب جلال تحصيل حاصل بعدما ضمن العبور للدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى:أحمد مسعود

خط الدفاع :محمد جابر، كريم العراقي، سعيدو سيمبوري.

عمر كمال خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى حسن على، حسين رجب أحمد عادل.

خط الهجوم: محمود وادي.

ويتربع بيراميدز على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي وصيفا برصيد 9 نقاط.
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