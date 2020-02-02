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ديني

أبرزها الغلاسة والعفش .. أزهري يكشف في كتاب جديد عن أصل الكلمات المشهورة بين الناس

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:04 م
الدكتور حسام شاكر
الدكتور حسام شاكر
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محمد صبري عبد الرحيم
أصدر الدكتور حسام شاكر، المدرس المساعد بكلية الإعلام، كتابًا جديدًا يتناول أشهر الكلمات المتداولة على ألسنة الناس وأوضح في مقدمته للكتاب: أن ألفاظًا كثيرة نستخدمها بشكل يومي مشهور قولها، مجهول أصلها.

وقال «شاكر»: «إن هذه الكلمات أرهقت نفسي وغيري للبحث عنها، وغايتي في ذلك المعرفة فبعد أن جمعت عددًا كبيرًا منها من خلال العودة إلى كتب القدامى والجلوس مع كبار السن، والتنقيب في محركات بحث الإنترنت سألت نفسي ما فائدة هذه العلوم؟ فوجدت أن منها ما يفيدنا في حياتنا، وأخرى لم نكتسب من معرفتها سوى الاستمتاع بالقصة، لكني اكتشفت في النهاية أن الهدف في بحثي هو الوصول إلى المعرفة وحث غيري على البحث عنها؛  فلا فائدة من حياة الإنسان إلا بالمعرفة.

وكشف الكتاب - الذي صدر عن «دار الإمام الرازي» – عن أصل عدد من الكلمات المشهورة قولها المجهول أصلها مثل «أهلا وسهلا، جاتك نيلة، الغلاسة، ابن البرطوش، العِفش، بعد العيد مفيش كعك، إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه، انت فاكرها تكية، شهر العسل، البقشيش، اللي اختشوا ماتوا، بس، رجل عصامي، اعمل من بنها، فضيحة بجلاجل، أما بعد، يا نهار أزرق، جمعية الحمير، بح».
 
وختم شاكر مقدمة كتابه "المشهور قوله المجهول أصله" الصادر عن دار الإمام الرازي - بطريقة ساخرة قال فيها: المعرفة بحر لم ننهل منه إلا رشفات قليلة، وطبيعة الحياة أن كل كاتب يسد ثغرة في مجال معين فإن استفدت بشىء في نهاية قراءتك للكتاب فلاتنساني من صالح دعاءك، وإن كان غير ذلك فلتدعوا بأن يسامح الله من أقنعني بكتابة هذا المشهور المجهول، وأخلف الله عليك فيما دفعته.

يذكر أن مؤلف الكتاب سبق أن صدرت له كتب تناولت تاريخ الأزهر الشريف وجامعته «المزهر في التعريف بجامعة الأزهر، المحبة الأفغانية للعمائم الأزهرية، عالمية الأزهر».
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