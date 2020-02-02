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سفير مصر بالصين: الجيش الصيني يحاصر مدينة ووهان.. وبعض المصريين رفضوا العودة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:12 م
محمد البدري سفير
محمد البدري سفير مصر بالصين
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حمزة شعيب
قال محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن المصريين القادمين من ووهان ينهون الإجراءات الأمنية والطبية في المطار حاليا.

وتابع البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد: "السفارة المصرية في بكين أطلقت خطا ساخن لتلقي اتصالات المصريين في ووهان على مدار 24 ساعة"، لافتا إلى أن مدينة ووهان محاصرة من قبل الجيش لمنع الدخول أو الخروج منها سوى بالطيران.

وأوضح أن السفارة تواصلت مع 344 مصريا في ووهان لإعادتهم إلى مصر، معلقا: "بعض المصريين فضلوا الاستمرار في  ووهان ووقعوا على استبيان يثبت ذلك".


يأتي ذلك في ضوء قرار مصر بإجلاء من يرغب من المصريين الموجودين بالصين حاليا وإعادتهم إلى مصر، حرصا من الدولة على سلامة مواطنيها.

وتقرر أن تكون العودة للوطن لمن يرغب من الطلاب المصريين في الصين في ظل هذه الظروف الاستثنائية على نفقة البعثات.

ويتضمن القرار الطلاب الموفدين على منح مقدمة للدولة (تمويل مشترك من الجانبين الصيني والمصري)، أو الموفدين على منح مقدمة من الحكومة الصينية أو المجلس الصيني أو التمويل الخارجي (تمويل كامل من الجانب الصيني) فى ضوء الضوابط المنظمة لذلك.
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