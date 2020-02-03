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فن

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. حقيقة تورطها في قتل أسمهان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:01 ص
ام كلثوم
ام كلثوم
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أم كلثوم والتى كانت إحدى النجمات اللاتى قدمن كثيرا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الطرب.

وقد عانت أم كلثوم كثيرا من الشائعات التي طاردتها طويلا ولعل أبرزها اتهامها في قتل الفنانة أسمهان.

وقال الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، في فيديو نادر أذيع على قناة ماسبيرو زمان "إنه عندما توفيت أسمهان أثير أن من قتلها أم كلثوم، ولكن مالا يعرفه الكثيرون أن أسمهان كانت معجبة جدًا بأم كلثوم لدرجة أنها كانت تجلس تحت قدمها وتبكي من شدة حبها لها عندما تغني أم كلثوم"

 

وتابع: "أن أم كلثوم كانت تحبها هي الأخرى جدًا، وقد تسببت هذه الشائعة في غضب كوكب الشرق جدًا".

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