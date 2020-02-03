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رياضة

السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي خارج قطر في حالة واحدة.. تعرف عليها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد مسئولو الزمالك أن هناك إحتمال لنقل مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم 14 فبراير المقبل بدولة قطر.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "لا توجد مشكلة من الذهاب إلى قطر لخوض اللقاء، رغم وجود خلاف سياسي لكن كرة القدم بعيدة عن هذا الخلاف".

وسافر وفد الزمالك إلى المغرب بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، لعرض الملفات الخاصة بالسوبر الأفريقى حيث أكد مرتضى منصور أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفى صباح الأحد عن التهديدات التى تلقاها النادى من قطر بقتل لاعبى الفريق فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجي التونسي، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل. 

وأضاف: "الزمالك طلب تأمين بعثة الفريق المسافرة إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي، بعدما تلقى رئيس النادي تهديدات مباشرة عبر رسائل وصلت إلى هاتفه الشخصي من بعض الأرقام التي تعود إلى قطر".

وأوضح، أحمد أحمد رئيس الكاف أبلغنى أنه في حالة عدم إرسال قطر لتعهد بتأمين بعثة الزمالك فلن نخوض اللقاء هناك.

وتابع:" نتوقع غدا أو بعد غد وصول رد من السلطات القطرية على ما طلبه منهم أحمد أحمد لتأمين بعثة الزمالك".

وأتم تصريحاته:" في حالة إقامة المباراة في قطر سنستعد للسفر وسنحاول توفير طائرة خاصة وذلك بالحديث مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي".

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر مواجهة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري.
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