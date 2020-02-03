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ثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى "Argo" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٥ فبراير الجارى بمقر مركز الثقافة السينمائية .

وعن الفيلم يقول الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إن الفيلم حظى بنجاح كبير على الصعيدين النقدي والتجاري، ونال جائزتى جولدن جلوب عام ٢٠١٢، لأفضل فيلم درامى وأفضل مخرج، ورشح لسبع جوائز أوسكار عام ٢٠١٢ من ضمنها أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية "ألكسندر ديسبلا"، فاز منها بثلاث جوائز وهى "أفضل فيلم درامى، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج" .

الفيلم إنتاج عام ٢٠١٢، وهو من إخراج "بن افليك"، والبطولة للفنانين " آلين أركين، جون غودمان، براين كرانستون "، ويوجه مركز الثقافة السينمائية الدعوة مجانا للجمهور والسينمائيين والإعلاميين، وعشاق الأفلام الأمريكية، لمشاهدة الفيلم فى مقره بوسط البلد ( ٣٦ شارع شريف – القاهرة ) .
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