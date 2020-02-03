أصالة تبحث عن معجب بها.. تفاصيل





علقت أصالة، على الفيديو قائلة :"الله الله الله .. مين بيعرف مين هالرّائع الحسّاسّ ؟؟؟؟؟ #أصاله #شامخ".





وتقول كلمات الأغنية : "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.







نشرت الفنانة أصالة، فيديو لأحد جمهورها وهو يغني أغنيتها الأخير "شامخ"، ويعزف على الجيتار، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".