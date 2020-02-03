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فن

آية عبد الرؤوف تستعد لطرح كليب أغنية أخترت غيري في عيد الحب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:32 ص
آية عبد الرؤوف
آية عبد الرؤوف
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آيه عاطف
تستعد المطربة آية عبد الرؤوف لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أخترت غيري" في عيد الحب، عبر القناه الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وقالت آية عبد الرؤوف،في تصريح لـ "صدى البلد":" الاغنية جديدة تماما عن كل اللي قدمته قبل كدا، وفكرة الكليب مختلفة وجريئة، ومتحمسة جدا اشوف رد فعل الناس".

"إخترت غيري" كلمات محمد حسن معوض، والحان بدر مصطفى، وتوزيع أحمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.

يذكر أن طرحت آية، العديد من الأغاني الخاصة بها منها :""بواقي إنسانة"، و"أسلوبه في الحب"، و"هو حبيبي"، و"مكدبش عليك"، و"مصدقة إحساسها"، وغيرها من الاغاني.
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