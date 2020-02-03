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أخبار العالم

بسبب كورونا .. كندا تستأجر طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت السلطات الكندية تأجير طائرة من أجل إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا في المدينة. 

وقامت مصر بإجلاء المواطنين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، وذلك على متن طائرة تابعة لمصر للطيران. 

وأرسلت السلطات الأمريكية طائرة إجلاء ثانية إلى مدينة ووهان لنقل الرعايا الأمريكيين خارج بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن خطاب السفارة الأمريكية في العاصمة بكين الموجه للمواطنين الأمريكيين - الذين لا يزالوا في المدينة الصينية بوسط الصين - أنه يجب أن تكون الطائرة مستعدة لمغادرة البلاد اليوم الإثنين. 

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قد يتم إرسال طائرات إجلاء إضافية نظرًا لمطالب المواطنين الأمريكيين المتزايدة والمستمرة في ووهان، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد أعدادهم بعد، وأن حركة الإجلاء المقبلة قد لا تكون الأخيرة.

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